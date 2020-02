Un giovane presidente per Confartigianato Viterbo: Micheal Del Moro succede a Signori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michael Del Moro è da lunedì scorso il nuovo presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo. L’imprenditore è stato eletto dal consiglio direttivo. Succede a Stefano Signori, che lascia la carica dopo due mandati. Confermato alla direzione generale Andrea De Simone, eletti nel nuovo direttivo Stefano Signori, Maria Laura Calcagnini, Laura Belli, Mauro Profili, Domenico Cancilla e Daniele Lampa.Ingegnere di 32 anni, di Soriano nel Cimino, Del Moro da tempo prosegue l’attività di famiglia nell'impresa nel campo dell’edilizia. Già presidente del comitato locale di Soriano, è nel cda di FidImpresa da cinque anni e dal 2018 è consigliere del movimento Giovani imprenditori di Confartigianato Viterbo. “Nel segno della continuità, in linea con l’ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto, il mio impegno sarà volto a una sempre maggiore crescita di Confartigianato Viterbo – ha affermato il neo presidente - con un’attenzione particolare ai movimenti Donna Impresa e Giovani imprenditori”.Un “doveroso ringraziamento" a Stefano Signori è arrivato dal direttore De Simone: "Insieme abbiamo fatto un lavoro importante, quando si parla di impresa e artigianato su questo territorio si parla di Confartigianato, e non solo per i prodotti e per il lavoro svolto dallo staff, ma anche perché Confartigianato vive la città”. La vicinanza ai tesserati tra i principali punti nell’agenda del nuovo presidente. “Ottimizzare, capitalizzare e aumentare la nostra presenza sul territorio - ha detto De Moro - con attività che facciano sentire la nostra associazione ancora più presente e sempre a disposizione di soci e imprese che entreranno a far parte della famiglia di Confartigianato“Non è stato facile trovare una figura che raccogliesse l’eredità di Stefano – ha detto il direttore De Simone -, ma il primo dei nomi a cui abbiamo pensato insieme è stato quello di Michael, che sarà tra i presidenti delle confederazioni territoriali più giovani d’Italia. La sua è una bella storia, simile a quella di tanti artigiani che hanno fatto grande questo Paese”.