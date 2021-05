Un evento per ricordare Carla Fracci, cittadina onoraria

Nepi in lutto. Si è spenta ieri a Milano Carla Fracci la cittadina onoraria più illustre dalla città delle acque minerali. Il 20 agosto dello scorso anno oltre a ricevere il riconoscimento, festeggiò in quell’occasione il suo compleanno insieme al compagno Beppe Menegatti e furono ospiti della comunità nepesina per tre giorni. Per celebrare l’appuntamento l’amministrazione comunale scelse il “Festival della danza e delle danze”, organizzato da Maria Pia Riotta, manifestazione che si svolse all’interno del castello dei Borgia a cui presero parte per quella occasione i migliori ballerini italiani, che hanno scelto per l’occasione di rendere omaggio alla prestigiosa carriera dell’artista milanese. All’ingresso del castello di via Roma, venne accolta, infatti da una valanga di applausi dal pubblico e dagli artisti presenti.

Il sindaco Franco Vita ieri appena ha appreso la notizia ha inviato alla famiglia della Fracci un messaggio di cordoglio: «Una persone gentile - racconta - educata, disponibile, con una personalità straordinaria che ti colpiva quando ci parlavi. Un dolore immenso la sua scomparsa. Il mio saluto è quello di tutti i nostri cittadini. Che dispiacere non poterla avere di nuovo qui, ci mancherà. La aspettavamo qui a Nepi per il Festival della Danza in programma a luglio. Ebbi l'onore di darle la cittadinanza onoraria lo scorso anno e fu un momento unico, emozionante avere davanti un artista così importante nel mondo. Un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità».

Commossa anche il vice sindaco Anna Lisa Arcangeli che in quell’occasione l’accompagnò la Fracci nel tour nepesino: “ Una terribile notizia che ci ha colti tutti di sorpresa – ha sottolineato - per noi la sua visita è stata un emozione, che non dimenticheremo mai, poiché l’ultimo omaggio alla sua eccezionale carriera l’ha ricevuto nella nostra città e forse per l’ultima volta è salita sul palco. Faremo del tutto per dedicargli un ricordo come merita. Anche perché si era innamorata della nostra città ed aveva apprezzato le nostre bellezze artistiche, storiche e culturali”.

