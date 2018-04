Un etto di coca e mezzo chilo di hashish in casa, in manette marito e moglie

di Maria Letizia Riganelli

Nascondevano in casa un etto di cocaina e mezzo kg di hashish, in manette coppia di insospettabili. Altri fermi sono stati eseguiti nella serata di ieri.



I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Viterbo ieri pomeriggio hanno arrestato a Bagnaia moglie e marito. Entrambi sono accusati di spaccio.



Lui, un quarantenne noto allenatore di una squadra di calcio della cittadina, è stato trasferito in carcere in serata. Lei, invece, è agli arresti domiciliari. I due gestiscono un piccolo locale commerciale nel centro storico della frazione di Viterbo, entrambi molto conosciuti nel capoluogo della Tuscia.



Il blitz dei militari dell’Arma è scattato nel pomeriggio, dopo che il marito, fermato per un ordinario controllo, si è dato alla fuga lungo la linea ferroviaria che collega Bagnaia a Vitorchiano con i carabinieri alle calcagna.

In casa della coppia i carabinieri hanno trovato la moglie, anche lei quarantenne, e il resto della droga. In totale sono stati sequestrati cento grammi di cocaina e oltre mezzo kg di hashish, accuratamente nascosti.

Per entrambi è scattata l’accusa per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:35



