Un etto di coca e un chilo di hashish in auto: corriere della droga intercettato a Orte

Un etto di cocaina nascosto nell'auto. Dalla quale, una volta smontata in alcune parti, è saltato fuori anche un chilogrammo di hashish.



Un corriere della droga è stato bloccato dai carabinieri di Orte, nel corso di un posto di controllo che aveva come obiettivo quello di contrastare il traffico di droga in ingresso verso la provincia di Viterbo. Per questo hanno fermato un auto di grossa cilindrata e, insospettiti dall’atteggiamento del conducente alla vista dei carabinieri, hanno immediatamente voluto approfondire.



Da qui la perquisizione del mezzo, trovando poi un pacchetto di cocaina contenente 105 grammi di droga; e, continuando le operazioni, hanno trovato un altro pacco, bene occultato con un chilo di hashish.



Immediatamente l'uomo è stato arrestato. Il corriere è poi finito nel carcere Mammagialla di Viterbo, sequetrata la droga.

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA