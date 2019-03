Un carnevale più sobrio e allegro. Ma i gestori dei bar non ci stanno

Oggi ultima domenica di carnevale nella Tuscia. Sono attesi migliaia di turisti nel dieci centri in cui sono in programma gli appuntamenti. Ma e tenere banco è il divieto di vendita degli alcolici per esercizi pubblici (lungo il percorso della sfilata e fino a 200 metri) a Civita Castellana, caldeggiato dalla prefettura dopo la riunione sull'ordine pubblico di ieri l'altro. La stretta interessa anche i carri allegorici e i gruppi mascherati: vietato presentarsi con vino o birra.



Per la prima volta è previsto anche il Daspo urbano per chi infrange le regole. La stretta, secondo forze dell'ordine, prefetto e sindaco Gianluca Angelelli, si è resa necessaria per evitare tensione e caos come già accaduto in precedenza. Stessa ordinanza è stata firmata dal sindaco di Viterbo, in occasione della sfilata di carri di ieri pomeriggio.

Ma a Civita il divieto sugli alcolici è stato contestato dagli esercenti dei bar. Si ritengono «pesantemente penalizzati» e hanno avuto un confronto con il sindaco e amministratori, ieri pomeriggio in Comune.Ma al l'ordinanza non è stata revocata e da qui l'annuncio della protesta dei bar: sarebbero pronti a chiudere i locali dalle 12 in poi. Al di la delle polemiche e preoccupazioni, il carnevale civitonico partirà alle 14.30 da via San Gratiliano con sobrietà, per arrivare con gli oltre tremila partecipanti in piazza Matteotti; e sarà vigilato con discrezione da carabinieri, finanza e polizia.Tra gli altri appuntamenti di oggi c'è quello con il Carnevale storico di Ronciglione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, dopo la parata degli Ussari e l'esibizione della banda musicale, via alle repliche delle sfilate dei carri allegorici e gruppi. Con il tradizionale ballo finale in piazza della Nave. Negli altri centri della provincia, ecco Acquapendente: dalle 15 è in programma la kermesse con la sfilata dei carri e la sagra della fregnaccia, tipico prodotto locale. Altri appuntamenti con sfilate di maschere sono in scaletta a Gallese, Bassano Romano, Capranica, Vetralla, Tuscania,Tarquinia, Oriolo Romano, Canepina.