“Un borghese piccolo piccolo": la stagione del Teatro dell'Unione al via con Dapporto

Nel 1977, la memorabile interpretazione di Alberto Sordi nel film di Mario Monicelli, con l'attore romano capace, come sottolineò la critica del tempo, di dare un punto di svolta alla sua carriera cinematografica, per la prima volta scindendo il comico dal tragico.Quarant'anni dopo, non sul grande schermo, ma sulle tavole di un palcoscenico, la lodata prova di un altro ammirato attore, Massimo Dapporto, per l'intensità dimostrata nel restituire il ridicolo e il tragico, l'amarezza e la crudeltà e regalare, complice l'intero cast, grande umanità e semplicità al protagonista e ai suo familiari. Due attori, un unico testo, vale a dire “Un borghese piccolo piccolo”, tratto dall'omonimo di Vincenzo Cerami, che vedrà Dapporto nei panni del protagonista Giovanni Vivaldi, impegnato in una mini tournée che toccherà due teatri della Tuscia: sabato, ore 21, sarà nel capoluogo per l'esordio della stagione 2018/2019 del Teatro Unione.Il giorno seguente, si sposterà sulla costa, ospite del teatro Lea Padovani di Montalto di Castro (ore 18,30). Con lui sulla scena, Susanna Marcomeni, Roberto D'Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino; l'adattamento e la regia sono di Fabrizio Coniglio; le musiche originali sono firmate dal Premio Oscar Nicola Piovani.Il testo di Cerami racconta l'odissea personale di Vivaldi, impiegato alla soglia della pensione, il cui più grande desiderio è quello di sistemare il figlio Mario proprio in quel ministero in cui lavora da oltre trent'anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? Ecco l'inizio della disperata ricerca di una scorciatoia, che lo porterà fino alla Massoneria, trasformandolo in carnefice quando suo figlio resterà ucciso in una rapina. «La peculiarità del racconto - rileva il regista - è legata alla tinta grottesca con cui Cerami descrive le umili aspirazioni del protagonista Giovanni. Quella che metteremo in scena sarà infatti una tragicommedia che nella prima parte regalerà momenti di comicità a tratti esilarante». Info www.teatrounioneviterbo.it