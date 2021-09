Un bel Monterosi ferma il Palermo e continua a crescere. Mercoledì a Taranto primo turno infrasettimanale

Domenica 26 Settembre 2021, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 27 Settembre, 05:25

Il Monterosi pareggia 1-1 contro il Palermo e trova il secondo risultato utile dopo il bel pari di Potenza. Ai punti, i biancorossi, avrebbero meritato di vincere, ma alla fine il pari è un risultato che ci può stare.

La prima parte di gara è di studio: D’Antoni propone il canonico 3-5-2 con la coppia offensiva composta da Costantino e Polidori e la sorpresa Buglio al posto di capitan Buono in mezzo al campo. Dall’altra parte, il Palermo, gioca con il 3-4-1-2 con Luperini che agisce alle spalle della coppia Fella-Brunori. La partita la fa il Monterosi che gioca molto sulle sponde di Costantino e sugli inserimenti di Mbende da calcio piazzato. Il Palermo però, è bravissimo nel ripartire: al 16’ una rapida ripartenza di Luperini innesca Fella che viene contenuto in area dal recupero di Piroli. Fella reclama per un possibile calcio di rigore, ma Carrione vicino all’azione lascia giocare. Le occasioni non sono tante, ma i ritmi di gioco alti. Al 20’ il Monterosi crea la prima occasione con Di Paolantonio che pesca Costantino, contenuto però dalla difesa rosanero. La doccia gelata arriva al 22’: cross dalla destra di Valente, Brunori prende il tempo a Polito e di testa porta in vantaggio il Palermo. Dopo il vantaggio il Palermo acquisisce fiducia ed inizia a prendere il pallino del gioco in mano: Valente e Dall’Oglio dettano i ritmi con il Monterosi che fa fatica a riorganizzarsi. D’Antoni carica i suoi dalla panchina, ma i padroni di casa soffrono la pressione del Palermo che sull’asse Dall’Oglio-Fella crea sempre apprensione alla retroguardia viterbese. De Rose spara alto da buona posizione, mentre sull’altro versante Di Paolantonio lo imita sprecando una buona occasione. Al 38’ Costantino non arriva su una palla invitante indirizzata in area dall’ottimo Cancellieri.

Il finale di primo tempo del Monterosi è incoraggiante, nonostante le proteste di Polidori per alcuni falli non fischiati ai suoi danni. Al 45’ grandi proteste per un possibile calcio di rigore non assegnato per atterramento in area dello stesso Polidori da parte di Perrotta. Le due squadre tornano in campo senza cambi. Il Monterosi parte subito forte cercando di chiudere il Palermo nella propria metà campo e al quinto del secondo tempo perviene al pareggio con una grande progressione di Cancellieri che taglia a fette la difesa del Palermo e fulmina Pelagotti con un sinistro chirurgico che sbatte sul palo e finisce in rete. Al 13’ Costantini sfiora il vantaggio ma di testa viene murato con il corpo da Marconi. Il Palermo prova a reagire e prendere campo, ma il Monterosi è ben messo e riesce a contenere le scorribande rosanero. A metà ripresa inizia la girandola dei cambi: tre per il Palermo che stravolge il fronte offensivo, mentre D’Antoni inserisce Adamo e Franchitti per dare linfa al centrocampo. Al 30’ Polidori ha la grande occasione per portare avanti i suoi, ma il controllo è difettoso e la retroguardia palermitana controlla. Filippi effettua gli ultimi due cambi con Soleri e Silipo che prendono il posto di Dall’Oglio e Brunori cercando la spinta per gli ultimi minuti. Ad un minuto dal termine Adamo sfiora il 2-1 con una staffilata dai venticinque metri che Pelagotti respinge in fallo laterale. L’ultimo squillo è di Odjer ma il suo tiro si spegne alto sopra la testa di Borghetto. Finisce 1-1 con il Monterosi che porta a casa un punto importante e meritato contro una delle favorite per il salto di categoria.

MONTEROSI TUSCIA-PALERMO 1-1

MARCATORI Brunori (P) al 22’p.t., Cancellieri (M) al 5’ s.t.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2) Borghetto 6; Mbende 6, Rocchi 6 (dal 43’s.t. Verde s.v.), Piroli 6,5; Cancellieri 6,5, Buglio 6 (dal 25’ s.t. Adamo 6), Parlati 6 (dal 25’s.t. Franchini 6), Di Paolantonion7, Polito 6; Costantino 6, Polidori 6 (dal 39’ s.t. Caon). (Alia, Buono, Ferri, Marini, Sdaigui). All. D’Antoni 6,5

PALERMO (3-4-1-2) Pelagotti 6; Buttaro 6, Perrotta 6,5 Marconi 6; Giron 6 (dal 14’s.t. Almici 6), Valente 6, De Rose 6, Dall’Oglio 6 (dal 36’ s.t. Silipo s.v.); Luperini 5,5 (dal 14’ s.t. Odjer 5,5); Fella 6 (dal 23’ s.t. Floriano 5,5), Brunori 6,5 (dal 36’s.t. Soleri s.v.). (Massolo, Marong, Peretti, Lancini, Doda, Corona). All. Filippi 5,5

ARBITRO Carrione di Castellammare 6

NOTE paganti 323, incasso di 2.797 euro. Ammoniti Polito, Parlati, Polidori, Odjer, Mbende, Perrotta. Angoli 5-4.