Sabato 5 Febbraio 2022, 06:50

Revocato un altro concorso della Asl di Latina, che prevedeva assunzioni anche nel Viterbese. Questa volta si tratta della procedura, per la copertura a tempo indeterminato per 153 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere categoria D, indetto nel 2019 in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Viterbo e Latina, con quest’ultima capofila.

Tredicimila erano state le domande di partecipazione a questo concorso pubblico, per titoli ed esami, pervenute alla Asl pontina entro i termini previsti. Ma per i candidati, in attesa dall’autunno 2019 di poter svolgere la prova, non è prevista alcuna comunicazione, poiché gli obblighi di pubblicità si intendono assolti dall’Asl attraverso pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e sul sito della Asl di Latina dove è comparsa proprio ieri, nella sezione “bandi di concorso 2022”. Il concorso sfumato prevedeva 40 assunzioni su Latina, 33 per Frosinone e 80 per Viterbo. Ma qualcosa è andato storto.

Tra le ragioni che hanno spinto la Asl a revocare la procedura, in primo luogo il non espletamento del concorso “nonostante non sia di recente indizione” e che “l’attuale situazione organizzativa aziendale, legata, tra l’altro, alle urgenti esigenze assistenziali sanitarie connesse all’emergenza Covid, non consente di portare avanti un concorso di tali dimensioni”. Ma la Asl di Latina non ha inteso rinunciare all’assunzione di nuovi infermieri. Avviato un carteggio con la Regione in merito alla revoca del concorso del 2019, la Asl di Latina ha manifestato la volontà di aderire al concorso pubblico in forma aggregata, con Asl Roma 2 capofila, per la stessa figura professionale.