Un'accademia dei portieri per Viterbo e la Tuscia: Fimiani e Goletti cercano gli eredi

Due mostri sacri della porta viterbese ed un’idea che, seppur ancora nella fase embrionale, promette già un salto di qualità. Daniele Goletti e Patrizio Fimiani hanno segnato il passato della Viterbese: due portieri, due numeri uno che sono rimasti nel cuore dei tifosi gialloblù e che adesso si ritrovano per dare vita ad un progetto che riprende l’amore di una vita.

Per tramandare alle prossime generazioni quel tipo di sensazioni ed emozioni, Goletti e Fimiani faranno partire dal prossimo settembre la prima accademia calcistica riservata esclusivamente a chi da grande vuole diventare un numero 1. Difendere i pali è come una vocazione: una chiamata che arriva quasi inaspettata, magari sul campetto del paese o come si faceva una volta – abitudine da riprendere – mentre si gioca in strada.

“Questa è un’idea nata in poco tempo che è ancora nella fase iniziale – conferma Fimiani – nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Viterbese Castrense e Calcio Tuscia abbiamo pensato di inserire un percorso nuovo che investa e coinvolga esclusivamente i portieri. Vogliamo fare una cosa nuova – prosegue l’ex numero uno della Viterbese – qui a Viterbo la tradizione dei portieri è forte e nel nostro obiettivo c’è il sogno e la volontà di formare i prossimi portieri della Viterbese”.



Tra fine agosto e i primi di settembre partiranno alcuni stage per valutare risorse e numeri: poi si partirà. “Nello specifico e all’interno della nuova scuola calcio che ha unito Viterbese e Calcio Tuscia, vogliamo costruire un percorso meticoloso e attento al ruolo del portiere – dice Goletti che torna a Viterbo dopo l’esperienza vincente come preparatore dei portieri del Rieti – con Patrizio, che ho allenato ai tempi della Viterbese, ci lega un rapporto forte. Questo progetto servirà ad invogliare gli adolescenti ad innamorarsi del ruolo del portiere”.

Che da settembre, almeno nella Tuscia, saranno un po’ meno soli.

