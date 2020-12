Ulisse e Bonifazi, due civitonici nella top 10 della palla ovale

Il rugby targato Civita Castellana, si è regalato due giocatori nella Top 10 della palla ovale italiana.

Alberto Bonifazi e Daniele Ulisse, civitonici doc giocano in questa stagione nel massimo campionato nazionale con la maglia della Lazio Rugby 1927.

Sono anche figli d’arte poiché i genitori hanno praticato la stessa disciplina sportiva da giovani. Per la società civitonica dell’Amatori è motivo di grande orgoglio vedere due ragazzi cresciuti sul campo Carlo Angeletti disputare insieme il più importante torneo della penisola e non caso quando la Lazio gioca in casa c’è sempre qualche dirigente presente in tribuna .

« C’è grande soddisfazione – dice il presidente del sodalizio rossoblù Tonino Angeletti – sia per noi e sia per la città per aver raggiunto questo traguardo. Prosegue pertanto una tradizione che ci ha visto sfornare dagli anni sessanta sempre grandi giocatori».

Alberto Bonifazi, 29 anni, estremo, un passato nelle nazionali giovanili e nella seven beach azzurra è quasi un veterano:

« E grazie a mio padre che mi sono avvicinato a questo sport – racconta- a 17 anni ho vestito la maglia della Rugby Parma. Nelle successive stagioni sono stato al Rugby Brescia (A1) poi a L'Aquila dove ho vinto il campionato di serie A. Da li sono passato al Mogliano in top 10 dove mi sono allenato con il Benetton Treviso e giocato nella Continental Shield».

«Da tre stagioni vesto biancoazzurro e quest’anno si è incrociato su con Daniele. Mi sono avvicinato a casa – dice – ho trovato un bell’ambiente si lavora in maniera tranquilla e si punta a disputare una stagione tranquilla. Poi ho un motivo poiché cerco di trasmettere la mia esperienza anche a Daniele che ha grandi potenzialità e può diventare un elemento di punta del rugby» .

Daniele Ulisse , 19 anni, prima di arrivare a Roma ha giocato con l’ under 20 dell’Accademia Ivan Francescato di Remedello (Brescia) in serie A e collezionato cinque convocazioni con la nazionale under 18.

« Mi trovo benissimo a Roma - dice – Alberto, mi segue e mi da sempre buoni consigli. Con lui c’è un ottimo rapporto “da paesani” qualche birretta ogni tanto ci scappa insieme alla fine degli allenamenti. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la nazionale maggiore per continuare la strada tracciata da Peppe Lanzi che è stato il primo civitonico e unico a giocare nel Sei Nazioni. E’ un obbiettivo che ho in mente da tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA