Uffici postali del Viterbese: lunghe code agli sportelli, scoppia la protesta: «E Il personale?»

di Ugo Baldi

Pochi sportelli aperti al pubblico negli uffici di Poste italiane, protestano i sindacati di categoria ai quali si affiancano anche alcuni sindaci. In prima fila tra quest'ultimi c'è quello di Fabrica di Roma. Mario Scarnati, che ha scritto alla direzione generale di Poste, al prefetto e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



La lettera del primo cittadino fabrichese fa presente le difficoltà che ogni giorno «incontrano i cittadini e in particolare gli anziani», nel dover pagare un bollettino o riscuotere la pensione, chiedendo un rapido intervento. «Gli utenti in fila alla posta vivono veri e propri momenti di stress per l'assenza di sportelli aperti», ha sottolineato Scarnati.



Anche l'amministrazione comunale di Gallese si è detta preoccupata. «E' un problema da risolvere, perché sono troppi i disagi causati alla cittadinanza», ha detto l'assessore Medoro Latini. La voce dei sindacati è molto critica. «Nella nostra provincia mancano almeno cinquanta sportellisti ha sottolineato il segretario provinciale della Slc Cgil, Pompilio Amatucci e il fenomeno è frutto della mancanza totale di turnover. Nei piccoli centri l'azienda propone soluzioni come quelle di spostare il personale da una sede all'altra, ma in questo modo si creano solo disservizi per gli utenti, costretti a fare le file comunque, e disagi per i dipendenti che, anche dieci volte al mese, vengono distaccati presso altre filiali. Orte scalo, Civita Castellana, Corchiano, Gallese, Fabrica di Roma sono gli esempi più classici».



Secondo la Cgil «anche nella zona nord del Viterbese le cose non vanno meglio. La soluzione? E' solo quella di dare il via alle assunzioni - aggiunge Pompilio - così come previsto dagli accordi sindacali». Anche la Fnc Ugl-comunicazioni è sulla stessa lunghezza d'onda. «Solo con il passaggio dal part-time a full-time del personale sportellista si può alleviare la criticità, sia per il personale e sia per la clientela. Oggi stanno pagando entrambi un prezzo troppo alto».



Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA