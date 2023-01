Venerdì 6 Gennaio 2023, 05:40

«Sì, è passato ormai quasi un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, ma le donazioni di vestiario, cibo e medicinali a favore della nostra popolazione da parte dei viterbesi non si sono mai fermate, continuano numerose anche oggi. Ringraziamo veramente tutti. Purtroppo c’è ancora tanto bisogno, basti pensare che ci sono gli abitanti di 4 grandi e popolose regioni sfollati. Cibo in scatola o a lunga conservazione, pannolini, pannoloni e medicine servono sempre. La speranza è che tutto questo finisca presto».

Oksana Zakharchenko e Alessandra Adamyk sono due socie fondatrici dell’associazione Volya, che si prefigge di riunire e coordinare le attività di aiuto, raccolta e volontariato messe in atto dalla numerosa comunità ucraina di Viterbo e provincia e da tutti gli italiani sensibili alla causa. «Ci occupiamo di aiutare sia chi arriva e non ha niente, spesso solo con uno zaino, perché quando si viene sfollati non c’è tempo di prendere altro. A volte neanche quello. Ma soprattutto pensiamo a inviare gli aiuti in Ucraina». Un’attività partita subito con lo scoppio della guerra, con un annuncio su Facebook.

«Appena pubblicato siamo stati sommersi di aiuti, un fiume di gente veniva alla chiesa del Suffragio a portarci pacchi e a chiederci di cosa c’era bisogno. Per chi non può, andiamo noi a ritirare il materiale. A un certo punto la chiesa neanche bastava più, così abbiamo dovuto cercare un capannone, anche quello ci è stato messo a disposizione gratis. Siamo rimasti veramente colpiti dalla grande solidarietà dimostrata. È toccante vederla ogni giorno, i viterbesi hanno un grande cuore. Un esempio solo: a una donna arrivata qui al nono mese di gravidanza e che poi ha partorito in Italia, una famiglia ha donato tutto il corredo per il bambino che doveva nascere, era quello del loro figlio che non ne aveva più bisogno». Le donazioni non si fermano. «Organizziamo un viaggio a settimana. Il materiale viene spedito tramite autobus».

Una specie di catena di solidarietà. Un meccanismo messo a punto alla perfezione: «I nostri volontari in Ucraina ci dicono di volta in volta di cosa c’è bisogno, oppure veniamo contattati direttamente da chi ha necessità. Le donazioni così sono mirate e più efficaci. Ogni volta poi ci mandano una foto che testimonia che l’aiuto è arrivato a destinazione». Per un periodo servivano tantissime medicine: «I russi avevano bombardato una importante fabbrica farmacologica, non si trovavano più neanche i farmaci per i diabetici, abbiamo inviato anche quelli». Dei rifugiati non si conosce un numero preciso. «A maggio il prefetto ci parlò di 1134 ingressi. È una emigrazione forzata, non voluta. I rifugiati hanno desiderio di tornare e appena ci sono le condizioni lo fanno. Abbiamo l’esempio di molte famiglie che sono rientrate in Ucraina».

Chi arriva è spesso traumatizzato: «Ci sono persone che non hanno voglia di parlare di ciò che hanno visto e vissuto». I più segnati sono i bambini: «La guerra oltre alle ferite fisiche sta lasciando molte ferite interiori. A Capranica, dove abbiamo varie famiglie scappate dalla guerra, questa estate avevamo organizzato una festa di compleanno per un bambino. Al passaggio di un aereo a bassa quota tutti i piccoli sono corsi a nascondersi perché pensavano a un possibile bombardamento».