Oltre mille residenti ucraini nella Tuscia, di cui 313 solo a Viterbo. Sono questi i numeri emersi ieri pomeriggio nel corso dell’incontro convocato in Prefettura, alla presenza di Comuni, protezione civile regionale, Asl, forze dell’ordine, Provveditorato agli studi e Croce rossa. Tutto il territorio si prepara all’onda di nuovi arrivi dai luoghi martoriati dalla guerra. Ma c’è pure una partenza: quella dell’inquilino del palazzo del governo. Il prefetto Giovanni Bruno ad aprile lascerà il suo ruolo.

Viterbo avrà dunque un nuovo rappresentante locale del governo, tra circa un mese. Del sostituto di Bruno però ancora non si sa nulla. L’attuale prefetto sarà sostituito dopo circa quattro anni e mezzo, si era infatti insediato il 20 novembre del 2017.

Tornando all’accoglienza, ecco come sarà organizzata. I Comuni dovranno informare la Prefettura sulla disponibilità di alloggi e strutture per l’eventuale utilizzo nel sistema dei Cas. Verrà assicurata protezione per un anno, rinnovabile per sei mesi e se necessario per ulteriori sei. Saranno garantiti soggiorno, accesso al mercato del lavoro, assistenza medica e istruzione dei minori. Ci si aspetta soprattutto l’arrivo di parenti con i residenti ucraini nella Tuscia per il ricongiungimento, per questo il Consolato è già pronto per il riconoscimento della parentela.

Si prevede quindi che una parte verrà ospitata da conoscenti o famigliari, in caso contrario i Comuni dovranno segnalare l’esigenza di un alloggio alla protezione civile regionale, mentre potranno provvedere in maniera autonoma per le esigenze socio assistenziali. La Regione Lazio rilascerà ai profughi ucraini un tesserino, grazie al quale potranno usufruire gratuitamente del trasporto pubblico locale.

Nello stesso momento in cui si svolgeva l’incontro in Prefettura, nella sala del consiglio del Comune di Montalto di Castro il sindaco Sergio Caci è riuscito a riunire la comunità ucraina e quella russa «per mandare un messaggio di speranza e di pace».