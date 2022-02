Montalto: fiaccolata di solidarietà all'Ucraina: cartelli e bandiere tra le lacrime

Una fiaccolata di solidarietà verso l’Ucraina quella che si è svolta ieri sera tra vie di Montalto di Castro.

Molti cittadini si sono riversati in piazza con cartelli e bandiere per esprimere la loro contrarietà alla guerra, che in questi giorni vede coinvolta anche la comunità ucraina presente nella cittadina di Montalto.

Tra i montaltesi anche un gruppo di cittadini ucraini che vivono a Montalto da tanto tempo. Una scia di sgomento, paura e tristezza viene dai loro racconti e tutta la comunità si è stretta attorno al dolore che i loro familiari e concittadini stanno vivendo.

Durante la fiaccolata si è parlato di pace e diritti umani e un uomo ucraino si è collegato al telefono con la piazza montaltese, ringraziando per la solidarietà dimostrata. Tra i cartelli di pace si legge una frase di Gianni Rodari, celebre scrittore e pedagogista che tra le sue varie opere ha scritto diversi messaggi con un testo pacifista: “Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra: per esempio, la guerra”.

Nella carovana di pace c'erano anche rappresentanti della comunità romena che hanno sfilato per le vie del paese in silenzio e con le lacrime agli occhi. La presenza dei tanti bambini del posto ha dimostrato una sensibilità spiccata nei confronti del brutto momento storico che si sta vivendo. «In questo momento più che mai bisogna rimanere uniti - hanno detto - con la speranza che tutto finisca per la salvezza dei popoli europei e del popolo ucraino in primis».