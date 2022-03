Ucraina, medicinali e beni di prima necessità: gli operai delle ceramiche riempiono un camion di aiuti

Un camion pieno di solidarietà è partito ieri da Civita Castellana, con destinazione il confine tra Ucraina e Polonia.

L'iniziativa è stata di un operaio romeno, Vasile Florescu, che lavora nell'azienda Civita Stampi diretta da Sandro Epifani. L'impresa ha messo subito a disposizione gli operai per ricevere il materiale dalle donazioni, per poi caricare il camion che è partito nel tardo pomeriggio di ieri per la prima tappa. Tappa che è a Montepulciano, in provincia di Siena: lì è stato predisposto un centro di raccolta da un giovane ucraino, Yosyp Sermen: qui il materiale sarà trasferito su un mezzo più grande e che porterà gli aiuti dei civitonici direttamente al confine tra Ucraina e Polonia. Qui sarà distribuito da volontari ucraini alla popolazione in fuga dalla guerra.

«Hanno partecipato a questa iniziativa aziende ceramiche, sindacati, negozi di vario genere, farmacie e tanta gente comune, tra cui anche alcuni stranieri - spiega Irene Epifani della Civita Stampi - a dimostrare che c'è stata una grande solidarietà. Ha risposto tanta gente, animata da uno spirito di partecipazione che fa onore a questo territorio. Abbiamo ricevuto molti capi di abbigliamento per bambini e soprattutto medicinali. Il mobilificio Salvatori ha fornito cuscini e coperte, mentre la 2As ha donato kit di primo soccorso».

A guidare il mezzo verso Montepulciano è stato lo stesso Florescu, che è residente a Capranica e lavora nell'azienda civitonica come meccanico. «Conosco Iosyp di qualche anno ha spiegato perché andiamo a pesca insieme. Appena ha lanciato l'appello io l'ho subito raccolto e c'è stato tanto sostegno da ogni parte della provincia. Due lavanderie di Viterbo (la Ex Nova e Principe, ndr) hanno fornito l'automezzo più grande per trasportare tutto il materiale raccolto, con il pieno di gasolio già fatto. Anche Capranica ha risposto con grande spontaneità al mio appello. Ho raccolto a casa mia, oltre ai generi di prima necessità, anche dei materassi».