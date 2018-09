Ubriaco in centro, per un cingalese recidivo scatta un vero daspo urbano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpreso per due volte ubriaco e molesto, il questore firma il daspo urbano. Un cingalese di 49 anni per tre mesi non potrà passare in via del Pavone e in via Orioli. Esattamente dove per due volte è stato fermato dalla Volante della polizia. In particolare il 49enne, fermato ubriaco dai poliziotti ad agosto, è stato sottoposto all'ordine di allontanamento.Poi, per lo straniero, sorpreso di nuovo a settembre dalla polizia nelle stesse condizioni fisiche e nella stessa zona, è scattato il provvedimento del divieto di accesso. Per tre mesi, quindi, il cingalese non potrà frequentare quella zona; in caso di violazione alla prescrizione del questore, sarà denunciato all'autorità giudiziaria.Questo daspo urbano, a differenza di quelli in precedenza annunciati da Comune ma non applicati dalla questura, è frutto dei controlli capillari messi in atto dalle forze di polizia per il controllo del territorio, dopo la violenta rissa scoppiata a San Faustino il 20 agosto. La scazzottata tra romeni e nordafricani ha portato i residenti del quartiere a chiedere a gran voce maggiori controlli e più sicurezza. Una richiesta esaudita da tutte le forze in campo che in pochissimi giorni hanno dato il via a una serie di verifiche, pattugliamenti e posti di controllo sia della questura che dei carabinieri. Tutte azioni che si inquadrano nell'ambito di un ampio dispositivo di sicurezza, programmato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza.«Oltre ai numerosi ordini di allontanamento spiegano dalla Questura - già formalizzati dal personale della squadra volante, necessario presupposto per il daspo urbano, proseguono i servizi di controllo programmati con modalità sempre più incisive e diffuse, finalizzati a garantire, nell'arco delle 24 ore, un continuo e approfondito controllo del territorio».