Domenica 2 Aprile 2023, 05:30

Ubriaco alla guida non si ferma all’alt dei carabinieri e finisce incastrato in un vicolo. Un 29enne viterbese ieri mattina presto ha seminato il panico tra le vie del centro storico di Bomarzo. Mentre era al volante della sua vettura si è imbattuto in un posto di blocco nella piazza principale del paese. Il 29enne però invece di arrestare la marcia e accostare, come suggerito dai militari, ha spinto il piede sul pedale dell’acceleratore dando iniziato a una vera e propria fuga.

Dopo aver tentato di seminare l’auto dei carabinieri si è infilato a forte velocità in via Mazzini, stretto vicolo del centro storico del paese, dove il suo mezzo si arrestava incastrato tra pareti di edifici. Un botto e un incastro che hanno attirato l’attenzione di tutto il paese. I carabinieri per riuscire a estrarre il 29enne dall’abitacolo hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Grazie al loro intervento il ragazzo è riuscito a uscire, ma dal portabagagli.

A quel punto i carabinieri hanno effettuato l’alcol test che è risultato tre volte superiore al limite consentito. Dopo le formalità di rito i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria il 29enne viterbese, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica, elevando contestualmente a suo carico sanzione amministrativa da 87 a 344 euro per inosservanza di obblighi nei confronti di agenti con funzioni di polizia stradale. Per il 29enne nonostante la mattina estremamente movimentata e il brutto incidente non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure sanitarie.

Dall’incastro in via Mazzini è uscito illeso, mentre la macchina, significativamente danneggiata, probabilmente avrà bisogno o di uno sfascia carrozze o di un team di meccanici e carrozzieri molto bravi.