Ubertini, Micci e Cepparotti da Meloni a Salvini: «Con noi Lega ancora più radicata sul territorio»

Alla fine, dopo un rincorrersi infinito di voci, hanno ufficializzato: l'assessore Claudio Ubertini, i consiglieri Andrea Micci ed Elisa Cepparotti da Fratelli d'Italia passano alla Lega. Perché? «Ciò che più ci ha convinto in questa scelta è l’approccio su tematiche particolarmente sentite dai cittadini, ma soprattutto la volontà di far politica riconoscendo il buono che sta facendo questo governo».Cara Meloni, addio: l'approdo è Salvini. «A seguito di un’attenta e necessaria riflessione sugli scenari politici nazionali e locali - dicono i tre - abbiamo maturato la consapevolezza di volere intraprendere questo percorso politico, che pone al centro della sua agenda l’attenzione al territorio e alla comunità».La triade si porta dietro l'entusiasmo «di poter contribuire fattivamente al progetto politico del segretario del partito, siamo consapevoli che con il nostro contributo la Lega potrà ampliare a Viterbo quel percorso di radicamento sul territorio, iniziato anni fa dal senatore Fusco, e che oggi il gruppo Lega sta portando avanti in Comune insieme alle altre forze di maggioranza».Infine, un pensiero per gli ex compagni di viaggio. «Nel confermare la nostra adesione alla Lega, ringraziamo Fratelli d’Italia per l’opportunità concessa e rinnoviamo la nostra stima nei confronti dei protagonisti politici di quel partito».