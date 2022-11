Tutti a piedi in classe, da oggi chiusa al traffico porta della Verità

Tutti a piedi in classe. E’ diventato operativo e definitivo il piano per far raggiungere ai piccoli alunni le scuole del polo di Porta della Verità a piedi e in piena sicurezza. Da oggi sarà interdetto al traffico l’intero quadrante. Il provvedimento arriva dopo la prova generale del mese scorso e mira a rendere più vivibile e sicura per i bambini la zona negli orari di ingresso a scuola. Zona dove sono presenti diversi istituti scolastici.

Due gli interventi predisposti dal Comune di Viterbo con apposita ordinanza della Polizia locale. In via della Verità, dall’intersezione con via dell’Orologio Vecchio e a Porta della Verità, sia in entrata che in uscita, sarà interdetta la circolazione veicolare tutti i giorni (dal lunedì al venerdì, esclusi festivi infrasettimanali o periodi di chiusura delle attività scolastiche), dalle ore 7,45 alle ore 8,15. L’accesso a via Mazzini sarà comunque garantito da via Vetulonia, con attraversamento controllato. Inoltre, nelle giornate di venerdì, a partire da oggi 11 novembre, sarà istituito in via sperimentale il servizio pedibus, grazie alla collaborazione dei genitori volontari. Il progetto pedibus prevede un punto unico di incontro per tutti i bambini e i genitori volontari.

Dal punto di incontro, seguendo tutte le disposizioni di sicurezza, il cordone di bambini prosegue a piedi in un’unica fila fino all’ingresso in classe. Durante l’iniziativa di venerdì 21 ottobre il punto era stato organizzato a piazza Crispi e i bambini, accompagnati da alcuni genitori, aveva raggiunto la scuola elementare Luigi Concetti attraversando la zona resa interdetta al traffico. «Si tratta di un provvedimento che muove i propri passi dall’esperimento positivo di due settimane fa – spiega la sindaca Chiara Frontini – e che mitiga, al contempo, i potenziali disagi per il carico e scarico delle merci, consentendo comunque l’accesso a via Mazzini. Un buon inizio verso un progressivo miglioramento della qualità della vita nel nostro centro medievale e del rapporto tra cittadini e auto».