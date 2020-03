Tutti a casa, ma lo spaccio non si ferma: ventenne fermato con mezzo kg di cocaina

Ultimo aggiornamento: 17:25

Lo spaccio non si ferma. Giovane ventenne arrestato con mezzo kg di cocaina.Nel pomeriggio del 14 marzo, nel corso di servizi mirati a contrastare lo spaccio di droga nel Viterbese, la squadra mobile della Questura di Viterbo ha arrestato in flagranza un albanese di 21 anni, senza fissa dimora e alloggiato in un piccolo appartamento del centro storico viterbese.A seguito di attività di osservazione e pedinamento compiuta dagli investigatori, è stato fermato alla guida di un’auto all’interno della quale, in uno scompartimento nascosto, sono stati rinvenuti 28 involucri in cellophane termosaldato, contenenti cocaina per un peso complessivo di 520 grammi.Inoltre, estesa la perquisizione all’abitazione occupata dallo straniero, sono stati trovati 15.850 euro in banconote di vario taglio, tutti sequestrati insieme allo stupefacente in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il 21enne è stato portato al carcere di Mammagialla. Il gip del Tribunale di Viterbo, questa mattina, ha confermato la misura cautelare già in atto.