Tuscia in salsa verde, sindaci di Montalto di Castro e Valentano verso la Lega di Salvini

di Massimo Chiaravalli

Potrebbero essere i primi sindaci della Lega nella Tuscia viterbese. E’ infatti in atto una migrazione da Forza Italia verso il partito di Salvini, tanto che il senatore Umberto Fusco sta valutando caso per caso prima di rendere ufficiali i passaggi. I nomi non li fa – o meglio, non conferma e non smentisce – ma tra questi ci sarebbero il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci, e quello di Valentano, Stefano Bigiotti.



Il primo è stato eletto lo scorso anno ed è al secondo mandato, l’altro alle ultime amministrative, ma nonostante abbia vinto sotto le insegne di una lista civica, è alla Forza Italia sponda Marini-Sabatini. Fusco conferma che ci sono contatti. «Ci sto lavorando – dice - aspetto dei documenti che ho chiesto. Intorno a Ferragosto dirò tutto, si tratta di due o tre sindaci». Caci e Bigiotti? La risposta non contempla né sì, né no. «Stiamo valutando tutte le situazioni – continua – in modo da fare una squadra ottima per lavorare bene sul territorio. Come al comune di Viterbo, sia con i nostri assessori che con il presidente del consiglio. Stiamo facendo buone cose, chi entra deve però sapere qual è il suo compito e quali sono gli obiettivi per i prossimi anni».



Queste le regole: «Non voglio gente che viene a destabilizzare, bisogna inserirsi in un anello di sviluppo del movimento. Nella Lega non si entra per le sedie, ma da militante. Poi ci si inserisce in un contesto di valutazione generale che viene fatta ogni volta che ci sono le elezioni. Gli incontri che ho fatto – conclude - sono mirati a questo e vedo ottimi risultati».

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13



