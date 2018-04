Continua il 'Giro delle imprese' del Lazio di Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio; un'iniziativa voluta per conoscere 'dal di dentro' il tessuto produttivo laziale, identificarne le aree di crisi e capire come aiutarle, ascoltare le realtà produttive che per capire come valorizzarle e aiutarle a crescere. Ed anche per far conoscere il Lazio produttivo e la sua forza, spesso sconosciuta.

Dopo la province di Roma, Rieti e Latina, il viaggio è continuato venerdì in provincia di Viterbo, con tappe che hanno parlato di industria, come quella legata alla ceramica, di artigianato artistico, di abbigliamento di alta qualità e di moda e creatività. L'incontro promosso dalla Provincia e dal consigliere regionale Enrico Panunzi, che si è tenuto in mattinata e che ha riunito esponenti dei sindacati, delle associazioni di categoria e delle imprese del settore ceramico è stato utile per mettere a fuoco diverse questioni del settore della ceramica a partire dai falsi.

«Ci siamo lasciati – ha detto Manzella – con la prospettiva di una serie di punti concreti da approfondire: dalla maggior tutela del marchio all'internazionalizzazione. Il distretto della ceramica è un grande patrimonio della cultura d'impresa della regione. Per la sua storia e non solo: è una realtà che si è reinventata nell'incontro con la creatività, ha reagito alla crisi, ha ricominciato a crescere su nuovi mercati. Un bell'esempio, che va valorizzato e rafforzato. Ed in questo senso anche la Cielo di Fabrica di Roma, una realtà del mondo della ceramica in piena crescita che è stata visitata in questo giro, è una impresa che porta la qualità delle produzioni del distretto della ceramica sui mercati di tutto il mondo, anche grazie 'all'impollinazione' con il mondo del design, secondo la bella espressione del suo Alessio Coramusi».

Dopo la prima tappa dedicata al settore della ceramica l'assesore ha visitato a Viterbo la mostra Forme e Colori promossa dalla Cna e ha trovato una grande qualità dell'artigianato artistico.

«Sono convinto dobbiamo metterlo in rete con le iniziative legate a cultura e turismo e massimizzarne il potenziale – ha continuato Manzella - Da Viterbo sono andato poi a Vetralla per la visita alla Scuderi, una realtà di eccellenza nella produzione di abiti, legata ai migliori marchi di tutto il mondo. Una visita in stabilimento che mi ha permesso di conoscere oltre ad una organizzazione orientata alla massima qualità anche una grande impresa familiare, con una storia molto bella e molto lunga. Bastava guardare, per capirlo, le foto dell'allora ministro dell’Industria Giulio Andreotti in visita all'inaugurazione dello stabilimento, il 5 maggio 1968, esattamente 50 anni fa».

«Di famiglia in famiglia un bellissimo incontro anche a 'casa' Bruzziches a Caprarola. Un rifugio bucolico a partire dal quale Benedetta e il fratello Agostino creano borse originali e bellissime che in pochi anno si sono affermate in tutto il mondo: basti pensare che la collezione 2019 sarà presentata il mese prossimo a New York».



«Quella viterbese – ha concluso l’assessore – è stata una tappa che ha svelato i tratti di un’impresa fortemente radicata nei valori e nella cultura del territorio e che, d’altra parte, è anche molto presente sui mercati di tutto il mondo. Se si guarda con attenzione è questo il filo che unisce le creazioni tra ceramica e design di Cielo, le intuizioni creative di Bruzziches radicate nella tradizione agricola della sua famiglia e che coinvolgono tradizioni e sapienze artigianali di Caprarola, l'organizzazione e la tradizione di Scuderi, una realtà radicata, che preserva una tradizione ed è punto di riferimento di 200 lavoratori. E' la prova del grande potenziale, in termini produttivi, che può scaturire dall’incontro di cultura dei luoghi, designer e artisti, impresa tradizionale. Una pista di lavoro da seguire con un metodo – quello dell'incontro con le imprese – che fa toccare i problemi in presa diretta e permette soluzioni migliori. Grazie dunque a queste realtà per quello che mi hanno insegnato. E molte grazie al consigliere Enrico Panunzi che mi ha accompagnato in questa sezione del viaggio nell'impresa della nostra regione».”

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



