26 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Zona gialla, tempo di riaprire. La categoria dei ristoratori, quella più colpita dalla pandemia, tira un sospiro di sollievo. In città pronti ad alzare le serrande i locali storici come Tre Re, O’ Sarracino, Richiastro, Tredici Gradi, Il Labirinto (per citarne qualcuno). L’unico che dovrebbe rimanere chiuso sarà Il Vecchio Orologio, gestori irreperibili e pagina social silente. Qualche altra attività non riaprirà oggi visto la mancanza di spazi all’aperto. «Noi domani torniamo operativi -commenta soddisfatto Michele Schirripa, titolare del Lab in piazza del Teatro-, tutti i giorni fino alle 21,30. A pranzo con una cucina più ricercata, invece per la sera abbiamo deciso di fare degli assaggi, una sorta di aperitivo alla veneziana come se fossero dei cicchetti, in modo da riuscire a tornare a casa in tempo per il coprifuoco». A Civita Castellana c’è chi, come il ristorante Beccofino nel centro storico, ha scelto di puntare anche sull’apericena nel giardino interno. Sicuramente l’idea sarà seguita da altri ristoratori che potranno cosi completare il servizio serale, fino al limite del coprifuoco fissato per le 22. Altri puntano all’asporto per la sera con menù rinnovati. «

«Noi abbiamo sistemato i locali per renderli utilizzabili all’aperto e anticipato l’apertura al sera alle 19, è stato il commento di Marco Mozzicarelli, titolare del ristorante TIresia.

Sul fronte dei bar i gestori apriranno tutti visto che la maggior parte ha a disposizione spazi all’aperto. Giovedì si alza il sipario sul cinema, l’unico a farlo, almeno per adesso, è CineTuscia villagge a Vitorchiano.

Sul fronte della cultura spira aria positiva: «Oggi siamo pronti ad aprire. Ma dobbiamo avvertire che nei giorni immediatamente successivi all’apertura è prevista qualche limitazione di accesso a causa delle riprese cinematografiche previste presso alcuni locali del Polo monumentale”. Così Francesco Aliperti, responsabile per la comunicazione e le relazioni istituzionali della società Archeoares di gestione del Colle del duomo. La cui apertura è accompagnata dalle varie iniziative, prime fra tutti le visite guidate e/o con le audioguide, che hanno fulcro in tutto il polo comprensivo del Palazzo dei Papi e cattedrale di San Lorenzo.

Aliperti snocciola i punti salienti del programma. “Da domani fino a venerdì 30: apertura del solo palazzo dei Papi (biglietto ridotto a 5€ con audioguida omaggio) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dal 1 maggio si torna agli orari standard con apertura 10-19 e fruibilità ordinaria del complesso”. Per effettuare la prenotazione basta cliccare sul link https://www.archeoares.it/palazzo-dei-papi-2/ e compilare il form presente. Chiediamo ai visitatori di affidarsi alle indicazioni degli operatori, formato sia per far rispettare le norme imposte dalla legge, si per far trascorrere del tempo piacevole presso il monumento”.