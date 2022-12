Fine settimana all’insegna del maltempo, come era dalle previsioni, in quasi tutta la Tuscia con forti precipitazioni e nubifragi che sono andate avanti per tutto il giorno.

L’area più colpita è stata il sud della provincia. Chiusa per motivi di sicurezza della strada provinciale, nel tratto da Civita Castellana che porta a Castel Sant’Elia. Da qui criticità per raggiungere Nepi dopo che è crollato il muro di cinta del campo sportivo e poi si è allagata la strada.