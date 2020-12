Operazione rilancio. Il Maury's ComCavi è volato in Sicilia, dove stasera alle 19 affronterà a Catania l'Aci Castello nell'incontro valido per l'ottava giornata di andata del girone blu del campionato di serie A3. Dopo la buona prestazione offerta sette giorni fa a Montefiascone con l'Aurispa Lecce, con tanto di vittoria e squadra finalmente convinta delle proprie potenzialità, i ragazzi di Paolo Tofoli sono alla ricerca di quelle conferme che rilancerebbero le loro ambizioni di classifica. «Ci attende una gara da giocare al massimo con l'obiettivo di vincere - dice coach Paolo Tofoli - affronteremo una buona squadra che gioca bene e per batterla dovremo fare una grande partita».

Per quanto riguarda la squadra sicula, attuale fanalino di coda del girone, ha finora ottenuto una sola vittoria, peraltro in trasferta a Roma nella terza di campionato, e arriva a questo incontro da una sconfitta per 3-1 rimediata domenica scorsa a Sabaudia. «Sicuramente hanno nell'opposto danese Dahl, mancino, la loro punta di diamante - riprende il tecnico del Tuscania - noi dal canto nostro dovremo solo pensare a fare una buona partita». E in settimana il lavoro dei tuscanesi si è concentrato su alcuni aspetti che non devono essere tralasciati: «Dobbiamo stare attenti a tante piccole cose che magari non si vedono, ma che sono importanti - spiega Tofoli - come per esempio gli appoggi o le alzate; dobbiamo evitare tanti piccoli errori e fare un gioco pulito. Naturalmente, bisogna essere svegli in difesa, per cercare di tirare su più palloni possibile, e predisporre un muro composto. La difesa deve essere sempre al top e soprattutto molto efficiente». Coach Paolo Tofoli ha poi parlato dell'iniziativa lanciata venerdì dal Comitato 4.0, organizzazione di cui fanno parte 245 club appartenenti a diverse discipline come il calcio, la pallacanestro e la pallavolo: «Lo Stato - evidenzia l'allenatore - potrebbe aiutare le società andando loro incontro, per esempio, per le spese che riguardano i tamponi per il Covid; allo stesso tempo potrebbe incentivare gli sponsor andando magari a defiscalizzare le loro sponsorizzazioni. Sono molte le società che fanno fatica, essendo state costrette anche a rinunciare agli incassi. Per molte di loro c'è il rischio reale di non potersi iscrivere al prossimo campionato. Un'azione del Governo - chiude - sarebbe molto utile anche per la salvaguardia di tutto il settore giovanile che è davvero importante per il nostro movimento».

