Il Tuscania vuole ingranare la terza. Il Maury's ComCavi riceve la Roma con in testa solo ed esclusivamente la volontà di proseguire la risalita in classifica nel girone blu del campionato di serie A3 di volley. Dopo le due vittorie di fila ottenute in casa con Lecce e sul campo dell'Aci Castello, la squadra di Paolo Tofoli stasera alle 18 andrà alla ricerca di continuità: anche perché una vittoria sui capitolini consentirebbe di non perdere di vista le zone alte della graduatoria, al momento guidata da Galatina e Grottazzolina con 20 punti. Classifica che vede Tuscania al quinto posto con 10 punti e sei incontri disputati, seguita proprio dalla Smi Roma a quota 9 che, però, ha affrontato tutte le gare in programma. «Ci attende una partita difficile - avverte il palleggiatore dei tuscanesi Sebastiano Marsili - per quanto ci riguarda, ci arriviamo molto motivati e con tanta voglia di fare bene». I romani arrivano da una convincente vittoria ottenuta domenica scorsa contro Ottaviano (3-0), ma anche da una sconfitta, sempre tra le mura amiche, rimediata in settimana nel recupero con la capolista Grottazzolina (1-3). «Roma è una buona squadra - riprende Marsili - unita e con un buon opposto come Rossi, dovremo attaccarli fin da subito sopratutto in battuta e cercare tranquillità e continuità nel gioco come abbiamo fatto nelle ultima due partite». La probabile formazione degli ospiti dovrebbe prevedere Morelli e Rossi in diagonale, De Fabritiis e Sideri di banda, Coggiola e Antonucci al centro, Titta libero. Si gioca al palazzetto dello sport di Montefiascone, agli ordini dei signori arbitri Alessandro Somansino e Deborah Proietti. Match che sarà trasmesso, come di consueto, in diretta streaming da Legavolley.tv.

