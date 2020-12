Il Tuscania chiude col botto. I ragazzi targati Maury's ComCavi fanno loro anche il match di recupero con Grottazzolina: 1-3 il finale per la truppa di coach Paolo Tofoli che in un colpo solo supera Pineto e la stessa formazione marchigiana, attestandosi al secondo posto della classifica di serie A3 di volley, a sole tre lunghezze dalla capoclasse Galatina.

Dopo avere condotto gran parte del set inaugurale, i ragazzi di Tofoli si disuniscono nel finale e si arrendono ai padroni di casa che si impongono per 25-22. Al rientro è ancora l'equilibrio a regnare: squadre che vanno via a braccetto fino al 18-20. Lì un muro vincente permette a Tuscania di allungare; poi un primo tempo vincente di Cioffi, dà ai suoi il set-point subito trasformato per la parità (21-25). Terzo set in equilibrio fino a metà, poi capitan De Paola spinge i suoi fino all’11-16.

La Videx prova a tornare sotto ma Boswinkel ricaccia indietro i locali e regala ai suoi la palla set trasformata poi da De Paola (22-25). Al rientro la Videx parte forte (3-1), Tuscania trova subito la parità e poi la gara va via punto a punto. A metà tempo gli ospiti trovano il primo vero allungo con Boswikel (15-18), ma Vecchi riporta sotto i suoi (17-18). Ceccobello mura Gaspari e nuovo allungo Maury's Comcavi: sul 22-24 ancora Boswinkel a regalare ai suoi il punto della vittoria (22/25).

Ora per i ragazzi di Tofoli un po' di meritato riposo, dopo la grande rincorsa portata a termine in questa seconda parte di girone. Il tutto in vista del ritorno in campo fissato per il 10 gennaio sul campo di Sabaudia.

Videx Grottazzolina: Perini, Romagnoli 4, Cubito 9, Vecchi 21, Calarco 11, Pison, Reyes, Di Bonaventura, Viciedo, Starace 14, Gaspari 5, Marchiani 2, Romiti (L). All. Ortenzi

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 1, Pace (L), Menichetti, De Paola 13, Gradi 14, Boswinkel 24, Catinelli, Skuodis, Cioffi 4, Ragoni, Ceccobello 7, Zibella. All. Tofoli.

