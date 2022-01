Tuscania: vendono porta a porta profumi falsi, denunciati

Non solo la droga è al centro dell’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Tuscania, ma anche lo smercio di prodotti illegali. Nella giornata di ieri, infatti, i militari durante un controllo per le strade del centro cittadino, hanno notato due uomini che tentavano di vendere porta a porta alcuni profumi spacciandoli per prodotti di marca.

Una volta fermati e identificati, i due uomini di origini napoletane sono stati condotti in caserma e denunciati per commercio di prodotti falsi. Il valore della merce sequestrata avrebbe fruttato oltre 2mila euro.