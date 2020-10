Tuscania: tentano di raggirare anziana con il finto incidente del figlio. Arrivano i carabinieri e li bloccano

La solita truffa del finto incidente per spillare soldi agli anziani, ma i carabinieri della Compagnia di Tuscania sono riusciti a intercettare i malviventi e a bloccarli. Per loro la denuncia alla procura di Viterbo per tentata truffa in concorso.

Si tratta di un uomo e una donna che, l'altro giorno, hanno telefonato da una utenza fittizia a un'anziana signora di Tuscania, paventando un risarcimento con la necessità di denaro da parte del figlio. che aveva appena causato un incidente. Dicendo che sarebbero andati a ritirare i soldi alla sua abitazione.

La donna, impaurita, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. I militari della stazione hanno raggiunto l'abitazione della signora individuando un'auto a noleggio con due persone a bordo dall'atteggiamento sospetto. Una volta fermati, i due truffatori sono stati condotti in caserma. Oltre ad essere denunciati, non potranno fare ritorno per tre anni nel comune di Tuscania.

Non è la prima volta che vengono perpetrate truffe di questo genere. Anni fa l'Arma dei carabinieri avviò infatti nella provincia di Viterbo una importante campagna di informazione e sensibilizzazione contro le truffe, anche attraverso incontri presso i centri anziani dei territori di competenza.

