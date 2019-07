Tuscania, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: grave una donna di 56 anni

Travolta mentre attraversa la strada. È accaduto questa mattina a Tuscania in via Tarquinese. La donna, di 56 anni e residente del posto, si trovava a piedi in mezzo alla trafficata strada quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura condotta da un giovane che viaggiava in direzione di Tarquinia. L'impatto è stato violento e la donna è finita a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale Belcolle di Viterbo. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro è arrivata una pattuglia della radiomobile della locale compagnia dei Carabinieri che ha proceduto ad effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA