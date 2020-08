«Se non paghi la coca uccido te e i tuoi»: arrestato spacciatore

Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva minacciato di morte l'acquirente ed i suoi familiari se non gli fosse stata pagata immediatamente la cocaina comprata qualche giorno prima. Finisce in manette per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti un trentaseienne viterbese, già noto alle forze dell'ordine.A far scattare le indagini è stata la denuncia sporta ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania da un giovane ventiquattrenne di Montefiascone. Qualche giorno prima aveva acquistato a credito alcune dosi di cocaina per una cifra di 350 euro che gli avrebbe dato appena possibile. Poco dopo, però, sarebbero iniziate le minacce di morte nei suoi confronti ma anche violenza verbale da parte dello spacciatore che non voleva attendere altro tempo e che pretendeva il pagamento immediato dell'intera somma. In un primo momento le minacce di morte erano solo per il ragazzo poi si sono estese anche ai tuoi familiari. A quel punto, il ventiquattrenne spaventato si è recato ai carabinieri raccontando quello che era accaduto. I militari dell'Arma hanno svolto tutte le attività di verifica ed hanno approntato specifici servizi di osservazione, sia per controllare i movimenti del pregiudicato ma anche per tutelare la vittima comprensibilmente intimorita. Proprio durante questi servizi ed al momento in cui il viterbese ha obbligato la giovane vittima a pagare il debito, sono scattate le manette ai suoi polsi. I carabinieri hanno prontamente bloccato l'azione arrestandolo, per l'appunto, sia per il reato di estorsione che per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato condotto in caserma dove, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari intervenuti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un cellulare e materiale per il confezionamento della droga. Sia la somma recuperata che tutto il materiale che era stato nascosto in casa, sono stati posti sotto sequestro.Proseguono intanto su tutto il territorio i controlli dell'arma finalizzati al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, fenomeno purtroppo largamente diffuso proprio nel periodo estivo e su diverse piazze del litorale.