Tuscania, rubato nella notte un trattore dalla concessionaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano un trattore dalla concessionaria e fuggono. Singolare colpo quello messo a segno nella notte a Tuscania ai danni di un rivenditore di mezzi agricoli. Uno o più ladri, approfittando del buio e del traffico quasi inesistente lungo la via Tarquiniense, sono riusciti a penetrare sul piazzale senza essere notati da nessuno.Una volta all'interno hanno agito velocemente: hanno individuato il mezzo e lo hanno portato via senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ieri mattina per i proprietari l'amara scoperta. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Tuscania che hanno avviato le indagini. Sembra che sul posto non ci siano telecamere di videosorveglianza, né lungo la strada, che avrebbero potuto riprendere il passaggio dei malviventi. Lo scorso anno i carabinieri della stessa Compagnia, della stazione di Tarquinia, bloccarono sull'Aurelia un grosso camion che trasportava un escavatore Caterpillar. Il mezzo che era stato rubato ad Anagni, era diretto presso un porto della Toscana per essere imbarcato con destinazione Nord Africa, già provvisto di visto di imbarco navale.E chissà che anche in questo caso le indagini dei carabinieri sui furti di trattori e macchine operatrici non portino allo stesso efficace risultato ed al recupero del mezzo il cui valore è di alcune decine di migliaia di euro.