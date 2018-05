Ragazza scompare da casa a Tuscania, trovata stamattina a Bolsena

Si era allontanata da casa giovedì pomeriggio e non vi aveva fatto ritorno. I Carabinieri l'hanno trovata questa mattina a Bolsena. Si tratta di una ragazza ventenne di Tuscania. Era uscita nel primo pomeriggio di ieri per andare a Viterbo ed i genitori, con cui vive, l'attendevano per cena. Alle 23 circa non vedendola rientrare e non ricevendo alcuna risposta al cellulare, preoccupati hanno sporto denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Tuscania. Immediate sono scattate le ricerche, anche attraverso al localizzazione del cellulare. Le ricerche si sono concluse positivamente nella tarda mattinata di oggi quando la giovane è stata individuata sul lungolago di Bolsena. Era in buone condizioni ed è stata accompagnata a casa.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59



