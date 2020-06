Terrore a Tuscania: minaccia i passanti con un coltello, poi si barrica in casa con due bombole del gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minuti di terrore nel tardo pomeriggio di oggi a Tuscania. Un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, prima ha minacciato con un coltello i passanti in mezzo alla strada, poi si è barricato in casa iniziando a gettare dalla finestra oggetti di grosse dimensioni.Ma non è tutto: a un certo punto ha lasciato cadere giù due bombole del gas di cui una piena e aperta. Tragedia sfiorata. Dalla bombola è iniziato ad uscire il gas e si è temuta una esplosione. Una vettura ha subito pesanti danni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tuscania guidati dal comandante Ciro Laudonia, che ha iniziato a parlare con l'uomo che voleva farsi saltare in aria.I carabinieri sono riusciti a farlo desistere e a convincerlo, poco dopo, ad aprire la porta. Ma nemmeno quest'operazione è stata facile e l'uomo ha rotto il vetro della porta, ferendosi. A quel punto i carabinieri sono riusciti a entrare all'interno e a bloccarlo.Sono arrivati anche i sanitari a bordo di un'ambulanza del 118 che lo hanno sedato e trasferito in ospedale. Ai polsi dell'uomo sono scattate le manette per minacce aggravate, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.