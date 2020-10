Tuscania, pediatra positiva. Il sindaco: «La Asl sta raccogliendo i nomi dei piccoli visitati»

Positiva la pediatra di famiglia che esercita a Tuscania. "Questa mattina la dottoressa Russo - annuncia il sindaco Fabio Bartolacci - mi ha confermato di essere contagiata in ambito familiare, quindi fuori provincia. Ho subito avvertito Toc (team operativo coronavirus) della Asl di Viterbo per ricostruire i contatti". I nominativi delle bambine e dei bambini visitati negli ultimi giorni verranno forniti dal medico ai sanitari cui spetterà poi valutare chi chiamare per effettuare i tamponi.

In paese la notizia sta generando molta preoccupazione. "Capisco che i genitori siano allarmati. La situazione è difficile ma dobbiamo aspettare la ricostruzione dei contatti con calma. Questo episodio - continua il primo cittadino - dimostra che il virus riesce a penetrare ovunque, anche se le regole vengono rispettate. Come Comune stiamo facendo il possibile ma chiedo a tutti di fare attenzione ai ragazzi che spesso vediamo girare con le mascherine abbassate".

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA