Tuscania, partenza in salita per i quarti di finale play-off: a Pineto ko per 3-1

Mercoledì 19 Aprile 2023, 21:58







Partono in salita i quarti di finale per la Maury’s ComCavi: gara1 contro l’Abba Pineto è finita infatti 3-1 per gli abruzzesi. La squadra di Tuscania questa sera ha tenuto testa ai padroni di casa, ma ha ceduto 25-20 il primo set e 25-19 il secondo. La reazione è arrivata al terzo set: 18-25. Il ko al terzo, sempre combattuto punto a punto: 25-21. Gara2 si disputerà sabato alle 19 a Montefiascone. Se Tuscania dovesse spuntarla, l’eventuale gara3 si terrà di nuovo in Abruzzo.