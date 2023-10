Tuscania, ospita sotto rete i filippini del Cignal HD Spikers.

Tuscania / Manila, allenamento congiunto al palazzetto dell'Olivo.

Appuntamento internazionale per la Maury's Com Cavi Tuscania che domani sera sarà impegnata in un allenamento congiunto al Palazzetto dell'Olivo con la squadra filippina del Cignal HD Spikers.

Finalista scudetto dell'ultima Superlega Filippina la squadra della capitale Manila è in tournée in Italia.

A partire dalle 18,15 sarà possibile seguire l'allenamento congiunto attraverso la diretta Youtube sul canale Tuscania Volley Official.