Ubriachi al volante causano due incidenti, denunciati e vetture bloccate

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, e i carabinieri della stazione di Piansano, a seguito di due incidenti stradali avvenuti rispettivamente a Tuscania a dicembre, e a Canino a marzo, hanno svolto accertamenti. Indagando oltre che sulle dinamiche, anche sulla soglia di tasso alcolemico dei conducenti coinvolti.

E' risultato che in entrambi i casi i due conducenti avevano superato la soglia del tasso alcolemico, quindi al termine delle indagini sono stati denunciati per i rispettivi incidenti causati, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica con tasso superiore alla soglia consentita.

A entrambi sono stati ritirati i documenti di circolazione.

