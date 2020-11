In fiamme appartamento a Tuscania, carabinieri salvano due famiglie

Incendio verso le 4 di questa notte in un appartamento al primo piano in Via VI Febbraio 1971 nel quartiere Gescal a Tuscania. Le fiamme si sono sviluppate nella stanza da letto della casa dove all'interno, poco prima che scoppiasse il rogo, era presente un uomo di 47 anni con disturbi psichiatrici rinvenuto poi dai carabinieri nudo in strada.

L'odore acre e il denso fumo uscito dalle finestre ha attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. I primi a raggiungere l'abitazione sono stati i carabinieri della vicina Compagnia di Tuscania, che hanno evacuato due famiglie della palazzina e messo in sicurezza le persone.

Poco dopo sono giunti i Vigili del fuoco di Viterbo e Tarquinia che hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere l'incendio che si era propagato nell'unica stanza andata completamente distrutta. I pompieri hanno anche interdetto il piano superiore dell'appartamento interessato dal fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Il 47enne è stato invece trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA