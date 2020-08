Ultimo aggiornamento: 11:58

Una maratona di arte di quattro giorni nel centro di Tuscania. Prenderà il via giovedì 20 per arrivare fino a domenica 23 agosto direzioniAltre festival 2020: danza, teatro e performance invaderanno le vie della cittadina.Organizzato da Twain centro produzione di danza (direzione artistica di Loredana Parrella), il festival sarà all'insegna delle arti performative: 14 appuntamenti di innovazione e originalità per un festival multidisciplinare, che punta alla sperimentazione di nuove modalità di ricerca e di incontro tra artisti e spettatori. Piazza del Duomo, l'ex Tempio Santa Croce e anfiteatro Parco Torre di Lavello saranno le location che ospiteranno gli spettacoli, con gli spazi del Supercinema. Il 20 dalle ore 21, al Supercinema, un trittico di performance di realtà nel mondo della danza: Fermo Immagine di e con Manolo Perazzi; Gianni-Pasquale ed Eclipse, di e con Stella Pitarresi aprono le danze. Il 21 agosto, ore 18, Meraviglia di Ondadurto Teatro. La formazione Compagnia Petrillo danza presenta la nuova produzione Powder_Quintet (ore 18,30 anfiteatro Parco Torre di Lavello). Alle ore 19 segue Albania Casa Mia, di e con Aleksandros Memetaj. Infine Compagnia EgribiancoDanza presenta dalle ore 21,30 al Supercinema un dittico composto da Estratti da Leonardo da Vinci; Anatomie Spirituali.Sabato 22 il festival direzioniAltre dedica ai più piccoli due spettacoli: ore 18, ex Tempio Santa Croce, Ondadurto teatro va in scena con Meraviglia; alle 18,30 (ex Tempio Santa Croce), 20Chiavi teatro presenta Brutto! Alle 2 il performer Diego Sinniger De Salas, in piazza del Duomo, incanterà il pubblico con Bandbody. Poi Abrazo Tango di Naturalis Labor (21,30 anfiteatro), farà immergere lo spettatore nelle atmosfere sensuali e torbide dei barrios argentini. Domenica 23 replica lo spettacolo Meraviglia di Ondadurto teatro (ore 17,30 piazza del Duomo), e teatro-ragazzi Doralinda alla Ricerca della bellezza perduta di Florian Metateatro. Ore 19,15 (anfiteatro Parco Torre di Lavello) Juliette, ultima produzione di Twain physical dance theatre.Chiude il festival (ore 21,30 al Supercinema la finale della 4° edizione del premio Twain_direzioniAltre.