Tuscania colpita dal virus, lo spettro "zona rossa". Il sindaco: «Abbiamo rischiato come a Codogno»

Ultimo aggiornamento: 12:21

Scende a 41 il numero dei contagiati a Tuscania. Quello della cittadina della Tuscia resta uno dei casi più eclatanti, con un numero di contagi che è salito in maniera esponenziale in brevissimo tempo e che in rapporto al numero della popolazione, pari a 8.300 abitanti, è fin da subito apparso troppo elevato. Si è corso il rischio che diventasse zona rossa e venisse chiusa con varchi.Il sindaco Fabio Bartolacci ha mostrato il pugno duro e la situazione è diventata meno preoccupante, ma la tensione resta alta. «Tuscania ha rischiato di diventare zona rossa alla metà di marzo, quando il numero dei contagi salì progressivamente e velocemente - racconta il primo cittadino -. Ricordo quando una sera ci sentimmo per telefono con il direttore generale della Asl, facendo il punto. La preoccupazione era tanta. L'idea era quella di chiudere la città così come era accaduto con Codogno, ma venni confortato dalla Prefettura. Decidemmo di aspettare e monitorare la situazione. Si dimostrò la scelta giusta».Nel frattempo si moltiplicavano gli appelli da parte del sindaco alla popolazione che manifestava una certa ritrosia nell'adottare le misure e continuava ad affollare i supermercati, con code lunghe anche 200 metri. «Fortunatamente - continua Bartolacci - nei giorni seguenti la curva si è appiattita ed abbiamo capito che il numero dei contagiati era limitato a famiglie che avevano avuto contatti fra di loro, infettandosi e trasmettendosi il virus». La Prefettura h,a deciso di intensificare i controlli sulle strade e per diversi giorni sono stati effettuati posti di blocco dappertutto con la Guardia di finanza e la polizia a supporto dei carabinieri della compagnia.«In questo modo - spiega il sindaco - la città è stata blindata per circa una settimana, permettendo alla gente di capire che non si scherzava. La cittadinanza nel frattempo si è mostrata responsabile e ha iniziato a capire che la cosa giusta da fare è restare in casa ed usare le mascherine. Tra l'altro siamo stati fra i primi ad obbligare all'uso dei dispositivi di sicurezza in attività commerciali e tutti i negozi. Siamo riusciti a realizzarne molte grazie anche a delle sarte volontarie e ne abbiamo consegnate tre a famiglia, con l'aiuto della protezione civile».Da 43 il numero dei contagiati è sceso a 41. «Tutti sono in attesa di rifare il tampone per verificarne la negatività dice Bartolacci - e speriamo di iniziare quella discesa lenta per uscire da una situazione preoccupante, ma che oggi appare meno nera. Anche i pazienti ricoverati stanno bene: la situazione ha preso la piega giusta grazie al lavoro di tutti e all'impegno generale. Ma soprattutto alla risposta corretta da parte dei cittadini. Il rispetto delle regole ci ha permesso di avere oggi una situazione più tranquilla».