Colpo di pistola al volto al poligono di tiro, morto un uomo. Giallo sulla dinamica, indagano i carabinieri

E' ancora senza una spiegazione la morte di un uomo, arrivato in condizioni gravissime all'ospedale di Belcolle (Viterbo) per un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto in faccia.

Colpo di pistola al volto al poligono di tiro

Quello che al momento sembra esser stato un incidente è avvenuto questa mattina al poligono di tiro a Tuscania. L'uomo, rimasto ferito al volto da un proiettile, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Viterbo. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo.

Sono scattate subito le indagini dei carabinieri della compagnia di Tuscania, che hanno raccolto informazioni sul luogo dell'incidente. Più di una le ipotesi investigative, anche se la più attendibile sembra essere quella del colpo partito accidentalmente, proprio dall'arma che l’uomo stava usando in quel momento al poligono di tiro.