Tuscania, chiusi due bar perché violavano le regole anti-Covid

I carabinieri della stazione di Tuscania, durante un servizio ispettivo di controllo degli esercizi pubblici per la verifica delle misure di protezione per il contenimento della pandemia, hanno contravvenzionato due bar, in pieno centro, perché sono stati trovati avventori che consumavano al bancone e ai tavoli (assolutamente vietato ed in contrasto con le attuali disposizioni). Oltre alla contravvenzione i carabinieri hanno disposto la chiusura provvisoria delle attività per 5 giorni, come previsto dalle attuali disposizioni normative. © RIPRODUZIONE RISERVATA