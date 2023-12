Tuscania, cambia il presidente Massimo Pieri succede al fratello Angelo

Passaggio di testimone in casa Maury’s Com Cavi dove Massimo Pieri succede al fratello Angelo nella carica di Presidente del club.

Una decisione programmata da tempo, volta al rinnovamento della struttura societaria e l’investitura di un nuovo membro del CDA, negli ultimi anni sempre molto vicino alla squadra nel ruolo di team manager ed in prima linea nelle attività societarie.

“Mi fa molto piacere raccogliere il testimone da mio fratello, – afferma il neo Presidente Massimo Pieri – che ringrazio come ringrazio tutta l’assemblea dei soci per la fiducia nei miei confronti. La pallavolo è un ambiente che frequento da poco ma che, fin da subito, mi ha dato moltissimo. Il calore che c’è intorno al Tuscania Volley è qualcosa di incredibile, direi contagioso e per questo motivo anche io voglio dare il mio contributo per raggiungere i risultati a cui questa società ambisce.

Ripartiremo dando maggiore linfa al settore giovanile, che è la base della nostra attività e inserendo in società nuove figure che possano aiutarci a crescere giorno dopo giorno, senza dimenticare le nostre radici, a cui teniamo molto.

Per questa nuova avventura che formalmente inizia oggi, ci tengo a ringraziare in particolar modo anche il Direttore Generale Sandro Cappelli, fulcro della nostra società, per il lavoro che svolge giornalmente. E’ un vanto per noi avere un dirigente così preparato che ci guida nelle scelte migliori”. Ad Angelo Pieri, che resterà comunque nel Consiglio d’Amministrazione, va il nostro più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto in quasi vent’anni di presidenza nei quali il Tuscania Volley ha raggiunto risultati inimmaginabili per una piccola città di circa 8000 abitanti come la nostra Tuscania.