12 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







VITERBO - Gara1 va al Tuscana. E' partito col piede giusto, negli ottavi dei play-off di serie A3 di volley, il Maury's ComCavi che ha battuto tra le mura di casa Modica per 3-1, regalandosi, così, la possibilità di chiudere già mercoledì, in Sicilia, la pratica ottavi. Al fischio di inizio è subito Tuscania a premere sull'acceleratore, trovando il break del vantaggio (4-1). Si procede punto a punto con Tuscania sempre avanti, poi due muri di Ceccobello regalano alla formazione di casa il massimo vantaggio (21-15). L'attacco vincente di Boswinkel porta i suoi sul 22-16, ma è capitan De Paola a mettere a terra il 24-19; Modica annulla il primo set-point, poi però Martinez mette fuori dai nove metri e il Maury's ComCavi può segnare il primo punto (25-20). Al rientro si parte sotto il segno dell'equilibrio, poi Busch si carica i suoi sulle spalle permettendo a Modica di trovare il massimo vantaggio sul 7-11. Il Tuscania a quel punto è costretto alla rincorsa che però non si concretizza mai, con i siculi che tengono botta e sul 21-24, Chillemi con un attacco vincente dà ai suoi il punto del pareggio (21-25). La ripartenza, però, vede subito sugli scudi Tuscania: muro di Marsili su Busch e 4-1 per casa; si va avanti punto a punto con Tuscania sempre avanti che, però, da metà parziale in poi riesce pian piano ad allungare. De Paola mette a segno il punto del 22-14, Modica prova a rientrare senza però riuscirci, ci pensa Gradi a chiudere il parziale per Tuscania sul 25-20. Al rientro è ancora il Maury's ComCavi a mettere in chiaro le cose: Boswinkel va due volte a segno e Tuscania trova subito il break (5-2) poi ci pensa Ceccobello ad allungare per i suoi, che però ad un certo punto diventano troppo fallosi permettendo agli ospiti di tornare sotto (11-10). I locali però non ci stanno e sorretti ancora da Boswinkel allungano di nuovo (17-12). Gradi mette a segno il 20-13. Nel tabellino ci va poi Catinelli, mentre è De Pala a dare ai suoi il match-point: il servizio di Battaglia finisce in rete e Tuscania può festeggiare la vittoria (25-17).

Maurys' ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 2, Pace (L), Menichetti, De Paola 13, Gradi 9, Boswinkel 25, Rossatti, Catinelli Gueglielminetti 1, Skuodis, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello 10. All.: Tofoli

Avimecc Modica: Tulone 4, Chillemi 10, Raso 8, Martinez 14, Busch 12, Garofolo 10, Dormiente (L), Nastasi (L), Battaglia, Cuti, Imbesi, Bonsignore. All.: Bua