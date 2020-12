Il Tuscania ingrana la sesta. Troppo Maury's ComCavi per l'Aversa Normanna, nel match valevole per l’ultima giornata di andata del campionato di serie A3 di volley. A Montefiascone, gli ospiti campani sono riusciti a resistere alla truppa di coach Paolo Tofoli solo nel primo set; poi capitan De Paola soci hanno preso il largo imponendosi con un netto 3-0. Si parte punto a punto con il Tuscania a comandare il punteggio: a metà del set i padroni di casa provano ad allungare sul 13-10. Un imperioso muro di Marsili su Darmois costringe Tomasello a fermare il tempo (16-12). Arriva così la reazione degli ospiti che si riportano sotto (22-21), Tofoli chiama il primo time-out, ma arriva un attacco fuori misura di Boswinkel che dà la parità ai campani (22-22). Ma un altro muro di Marsili assegna a Tuscania il primo set-point, poi tocca a Ceccobello dare ai suoi il punto dell'1-0 (25-22). Al rientro è di nuovo equilibrio: poi Tuscania prova ad allungare (13-10); Aversa ferma il tempo, ma i locali con un ace di Gradi trovano il massimo vantaggio (16-11); Tomasello ferma di nuovo il tempo, ma non cambia nulla perché capitan De Paola trova il 19-14. Nel finale Boswinkel trova il mani furori per il primo set-point, con il primo tempo di Cioffi che assegna il secondo parziale ai padroni di casa (25-19). Terza frazione senza storia: De Paola in grande evidenza, spinge i suoi (6-2). Con il mani fuori di Boswinkel arriva il massimo vantaggio del Tuscania (10-3). Tomasello prova a scuotere i suoi, ma un Muro di Ceccobello, dà ancora il massimo vantaggio ai padroni di casa (14-6). La gara ormai è andata: prima un primo tempo vincente di Ceccobello, poi un ace di Catinelli mettono la parola fine sul match (20-11). A decretare la vittoria del Maury's ComCavi ci pensa poi Menichetti che con due primi tempi regala ai suoi il 3-0 (25-14). Arriva così la sesta vittoria di fila dei tuscanesi che si preparano, così, nel migliore dei modi al recupero con Grottazzolina, fissato per mercoledì.

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 4, Pace (L1), Menichetti 2, De Paola 8, Gradi 11, Boswinkel 16, Catinelli 1, Skuodis, Cioffi 6, Ragoni, Ceccobello 8, Zibella (L2). All.: Tofoli.

Normanna Aversa: Alfieri 2, Simonelli, Calitri (L), Di Meo (L2), Bongiorno 3, Darmois 8, Fortes 6, Sacripanti 5, Diana 2, Mille, Ricco, Cester 6, Bonina 4, Conte. All.: Tomasello.

