Tuscania: auto si schianta contro un albero, un morto e quattro feriti gravi

di Marco Feliziani

Gravissimo incidente stradale sulla provinciale Dogana, tra Tuscania e Montalto. Per cause in corso d'accertamento dei carabinieri, una Golf con a bordo cinque persone, tutte di nazionalità albanese, è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. Il conducente è morto poco dopo mentre gli altri occupanti sono rimasti gravemente feriti. Sul posto due elicotteri del soccorso nazionale e due ambulanze. La strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



