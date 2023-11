Venerdì 10 Novembre 2023, 10:14

Sul palco uno spettacolo sulla disabilità, all’entrata del teatro un uomo in sedia a rotelle che non può partecipare a causa del guasto di un ascensore. La paradossale situazione si è verificata sabato scoro, al Comunale “Veriano Lucchetti” di Tuscania, in occasione dello spettacolo ‘Le equilibriste’ portato in scena dall’associazione ‘Eppur si muove’, associazione che si occupa appunto di sensibilizzare sul problema della disabilità. Il caso ovviamente è esploso.

I FATTI

Dario Mencagli e sua moglie sono entrambi disabili e nonostante quella di sabato fosse stata una giornata di pioggia, non si sono lasciati intimorire e hanno deciso di concedersi una serata a teatro. Questo, almeno, era l’intento. Quando sono giunti nel luogo interessato, si sono imbattuti in una serie di avvenimenti che hanno impedito loro di vederlo. «La porta dell’accesso ai disabili chiusa, tanto da costringere mia moglie, dopo vari tentativi di segnali per attirare l’attenzione delle persone che si trovavano all’interno, ad avviarsi a piedi con il suo bastone, facendo una rampa di scale priva di corrimano». Risolto il problema dell’entrata, il passo successivo doveva essere quello di prendere l’ascensore, che però non funzionava «Ho chiesto di contattare qualcuno del Comune - ha raccontato l’uomo al Messaggero - mi è stato risposto che era necessario chiamare l’assistenza attiva h24». Così è stato: «Il tecnico al telefono ha affermato che il servizio è valido nel caso in cui qualcuno dovesse rimanere bloccato dentro l’ascensore e che il Comune non aveva segnalato che si sarebbe svolto uno spettacolo quella sera. Sbigottiti della risposta ricevuta e amareggiati per la situazione, siamo tornati a casa». Ma pare che non si sia trattato di un caso sporadico: «È capitato più volte che l’ascensore non funzionasse - prosegue Dario nel racconto». Basterebbero piccole accortezze che potrebbero fare la differenza.

IL COMUNE

«L’ascensore fino a pochi giorni funzionava», spiega il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci. «Ho appreso quanto accaduto due giorni dopo lo spettacolo. Per l’ascensore c’è un servizio di assistenza che dovrebbe essere attivo 24 ore su 24. Data la situazione, è stato revocato il contratto in danno alla società per il disservizio. Ci auguriamo che per il futuro possa esserci un’assistenza che intervenga tempestivamente. Se il Comune paga per un’assistenza e la persona che ne richiede risponde in quella maniera, o dicendo che non abbiamo avvertito che ci sarebbe stato uno spettacolo, non è idonea per il servizio». Ma allontana la possibilità che ci sia stata una completa disattenzione da parte dell’amministrazione: «Abbiamo dato il teatro in uso gratuito agli organizzatori dell’evento - conclude Bartolacci - Se c’è stato l’inconveniente era buona cosa controllare. Non dovevano essere presenti necessariamente gli amministratori. Servirà anche a noi, per gli eventi futuri, dare determinate direttive in merito».