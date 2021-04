11 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







«Sarà un bell'ottavo di finale». Entra nel vivo la stagione del Maury's ComCavi che da oggi sarà al via dei play-off del campionato di serie A3 di volley. L'appuntamento è per le ore 16 al palazzetto di Montefiascone dove, per gara-1 della serie, arriverà Modica. «E' il momento più importante e più bello della stagione - dice il capitano del Tuscania, Antonio De Paola - e dobbiamo ringraziare la Lega che, nonostante il Covid, ci ha permesso di finire questo campionato, in cui abbiamo raggiunto un importante traguardo». Tra i viterbesi e i quarti di finale c'è Modica, formazione che ha chiuso la stagione regolare al sesto posto. «Una squadra molto ostica che sa giocare bene a pallavolo - riprende De Paola - il loro punto di forza è senz'altro la difesa, ma noi dobbiamo stare tranquilli e sapere che lo scambio può essere lungo e rimanere concentrati. Dobbiamo stare attenti a Busch, Martinez e Chillemi sono tre buoni giocatori: sarà un bell'ottavo di finale, speriamo di continuare a regalare delle belle vittorie ai nostri tifosi della Bolgia, che ci sono stati sempre vicino». Tuscania che arriva a questo appuntamento con un buon stato di forma e sulla scia di un finale di stagione regolare che ha visto i ragazzi di coach Paolo Tofoli salire sul gradino più basso del podio: «Per quanto ci riguarda - continua il capitano del Maury's ComCavi - siamo in un buon periodo, stiamo abbastanza bene e lavoriamo tanto in palestra. L'arrivo di Federico Rossatti, rappresenta un valore aggiunto, un ulteriore rinforzo, segno che la società punta a fare bene. Chi scenderà in campo proverà a dare il massimo per il bene della squadra». Nei due incontri della regular season le due squadre di sono divise la posta in palio ottenendo una vittoria a testa, entrambe in casa dell'altra. La probabile formazione dei siciliani: Tulone in regia con Martinez opposto, Busch e Chillemi schiacciatori, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero. Dirigeranno l'incontro, per cui è prevista la diretta alle ore 16 su Legavolley.it, gli arbitri Serena Salvati e Luca Grassia.