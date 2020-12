Tuscania batte anche Palmi (0-3) e vola al terzo posto in classifica

Tre punti per il terzo posto. Il Maury's Com Cavi Tuscania si conferma in netta crescita e va a sbancare anche il campo di Palmi. Nel recupero della quinta giornata del campionato di serie A3, i ragazzi di coach Paolo Tofoli si sono imposti per 3-0 al termine di una gara equilibrata, ma che nei momenti decisivi ha visto prevalere la fora e la qualità degli ospiti.

E dire che l'approccio alla gara ha premiato i locali: Palmi parte forte e trova subito il break (6-1). Tofoli ferma il tempo sul punteggio di 8-5 e due muri di Gradi e Marsili fanno sì che Tuscania riesce a impattare sul 14-14. Palmi prova un nuovo allungo, ma Tuscania ritrova la concentrazione e si riporta sotto (22-21), Cioffi, poi, trova l’ace del pari mentre Skuodis mette a terra la palla del set-point (23-24). Un’infrazione a muro dei padroni di casa assegna al Tuscania il primo parziale 23-25.

Seconda frazione di gara all’insegna dell’equilibrio fino al 14-14. Sul finale, però il Maury's ComCavi trova la forza di scrollarsi di dosso i calabresi grazie a un Boswinkel incontenibile, grazie a lui gli ospiti vanno sul 17-23. Lì è ancora l'opposto olandese a fare la voce grossa e a regalare ai suoi il punto del 2-0 (17-25). Terzo set sulla falsariga del precedente con Tuscania che solo verso metà frazione prova ad allungare grazie ad un attacco vincente di Skuodis (9-13).

Girandola di cambi con i viterbesi che tengono in mano il bandolo della matassa; ancora una volta è Boswinkel ha regalare ai suoi il match-point sfruttato nel migliore dei modi da capitan De Paola con un attacco vincente che regala alla sua squadra il 3-0 (19-25). Il Maury's ComCavi conquista così la sua quarta vittoria di fila e scala ancora la classifica scavalcando Pineto e attestandosi, con 16, punti al terzo posto. Bene l’intero sestetto, con Marsili, ancora una volta, tra i migliori in campo: non solo a dettare i ritmi, ma anche particolarmente efficace a muro.

Pallavolo Tigano Palmi: Amato, Porcello 3, Morelli, Zappoli, Limberger, Garofalo 6, Concolino, Parisi 1, Di Carlo, (L2), Cormio 10, Laganà 16, Remo 4, Carbone (L1). All.: Polimeni

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 4, Pace (L), Menichetti, De Paola 7, Gradi 1, Boswinkel 25, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis 5, Cioffi 9, Ragoni, Ceccobello 7. All.: Tofoli.

Set: 23-25 (29'); 17-25 (23'); 19-25 (22')

